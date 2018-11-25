Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? TS FB muhtemel 11’ler!

Süper Lig’de 13. haftanın dikkat çeken mücadelesi Trabzonspor Fenerbahçe maçına saatler kala taraftarlar hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. 4 haftadır kazanamayan ve Malatyaspor’dan tarihi bir yenilgi alan Trabzonspor dev maçta Fenerbahçe’yi yenerek tekrar moral kazanmak istiyor. Fırtına son 18 maçtır sarı-lacivertlileri yenemiyor. Maç hakkında tüm detayları, muhtemel 11’leri ve Trabzonspor Fenrbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda sorularının yanıtlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 13. Hafta mücalesinde Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. saat 19:00’da başlayacak Trabzonspor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Amiri, Rodallega

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Eljif, Mehmet Topal, Ayew, Frey, Valbuena, Slimani

8 YILLIK ÖZLEM

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 18 maçlık galibiyet özlemini de sonlandırmayı hedefliyor. Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı 18 resmi maçın 10'unu kaybetti, 8'inde berabere kalarak, galip gelemedi.

En son Fenerbahçe galibiyetinde teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yaparak maçta yedek kulübesinde bulunan Ünal Karaman, bu kez Trabzonspor'un başında teknik adam olarak sahaya çıkacak. Karadeniz ekibi, 8 yıl aradan sonra taraftarına Fenerbahçe karşısında 3 puan hediye etmenin mücadelesini verecek.