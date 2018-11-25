CANLI | Trabzonspor Fenerbahçe maçı (İşte 11’ler)

Spor Toto Süper Lig’de 13. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Trabzonspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Ligde dört maçtır galibiyet alamayan ve son olarak milli aradan önce Evkur Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 5-0 mağlup olan Trabzonspor, Fenerbahçe’yi mağlup ederek rahat bir nefes almak ve morallenmek istiyor. Erwin Koeman ile yükselişe geçmek isteyen Fenerbahçe ise kazanarak maç eksiğiyle yer aldığı küme düşme hattından çıkmanın peşinde. Zorlu maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Zargo Toure, Hüseyin, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Nwankaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Andre Ayew, Valbuena, Frey, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman

İki cephede de eksikler var

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak’ın daha önce kadro dışı bırakıldığı Trabzonspor’da milli takım kamplarından Juraj Kucka ve Seyedmajid Hosseini de sakat döndü ve Fenerbahçe karşısında görev alamıyor. Kanarya’da ise Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson ve Roberto Soldado ile sakatlıkları süren Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Trabzonspor karşısında forma giyemiyor.

TRABZONSPOR – FENERBAHÇE

STAT: Medical Park Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Trabzonspor Fenerbahçe U21 maçında kavga! Futbolcular tekme tokat birbirine girdi Trabzonspor ile Fenerbahçe U21 takımları arasında oynana maçta istenmeyen görüntüler yaşandı. İki takım futbolcuları, maç oynanırken tekme tokat birbirine girdi. İlgili Haberi Oku

‘VAR’ HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor’un bu akşam sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Cüneyt Çakır oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Yaşar Kemal Uğurlu ve Mustafa Emre Eyisoy yer alıyor.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER GÖZE ÇARPIYOR

Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson Marques Siqueira ve Roberto Soldado ile sakatlıkları süren Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de ayrıca Volkan Demirel, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe ve Ozan Tufan ise uzun süredir kadro dışı. Bu arada, sakatlık sonrası takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici ise teknik heyetin görev vermesi halinde zorlu mücadelede oynayabilecek.

SOL BEKLER CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Takımın sol bek pozisyonunda görev yapan Hasan Ali Kaldırım ile İsmail Köybaşı, Trabzon’da kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

TRABZON’DA HEDEF 3 PUAN

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem rakibi karşısındaki 17 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi, hem de 4 haftadır kazanamadığı ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Ligde oynadığı son 4 maçında; 3 beraberlik ve bir mağlubiyet alan Trabzonspor, yarın taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Süper Lig'de Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini Ağustos 2010'da alan ve 17 maçtır rakibine üstünlük kuramayan bordo-mavililer, yarın oynanacak maçı kazanıp, hem Fenerbahçe karşısında galibiyet özlemine son vermeyi, hem de 4 haftadır kazanamadığı ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.