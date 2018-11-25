Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Beşiktaş Sompo Japan 72-74 Galatasaray

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası derbi karşılaşmasına sahne oldu. Beşiktaş Sompo Japan, taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk etti. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Galatasaray 74-72 kazanmayı başardı.

Sarı-kırmızılılar, ligdeki 3. galibiyetini alırken, siyah-beyazlılar ise sahadan 4. kez yenik ayrıldı. Öte yandan Galatasaray’da Hayes ve Harrison 19’ar sayıyla oynarken, Beşiktaş Sompo Japan’da Benzing 17 sayı kaydetti.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Özge Şentürk

Beşiktaş Sompo Japan: Alexander 11, Buva 13, Rich 6, Benzing 17, Gibson 7, Ömer Utku 4, Can Maxim 14, Burak Can, Erkan, Kenan, Samet

Başantrenör: Dusko Ivanovic

Galatasaray: Klobucar 7, Göksenin 8, Hayes 19, Harrison 19, Ege 2, Auguste 4, Webster 2, Can 2, Erol Can 11, Caner, Ayberk, Hasan Emir

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

1. periyot: 23-18 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 37-32 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. periyot: 51-50 (Beşiktaş Sompo Japah lehine) Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Allah milli takım heyetine kolaylıklar versin İlgili Haberi Oku