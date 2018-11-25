Süper Lig puan durumu: Trabzonspor Fenerbahçe maçı nefesleri kesti! 13.hafta Süper Lig maç sonuçları…

Milli maç arasının ardından Süper Lig 13. haftası oynanan maçlarla devam ediyor. Haftanın açılış maçında Galatasaray Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Son iki maçında galibiyet alamayan Beşiktaş ise Ankaragücü’nü 4-1 yenmeyi başardı. Haftanın en kritik maçında Trabzonspor Fenerbahçe’yi ağırladı. Yüksek bir tempoda oynanan karşılaşma Trabzonspor’un Fenerbahçe karşısında 2-1 kazanmasıyla sona erdi. Haftayı lider kapatmayı garantileyen Başakşehir ise Göztepe ile Pazartesi ile karşılaşacak. İşte maç programı ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG'DE 13. HAFTA SONUÇLARI

Galatasaray 1-1 Konyaspor

Erzurumspor 1 – 0 Antalyaspor

Alanyaspor 5 – 0 Kayserispor

Ankaragücü 1 – 4 Beşiktaş

Sivasspor 1 – 1 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 3 – 0 Yeni Malatyaspor

Akhisarspor 2 – 3 Bursaspor

Trabzonspor 2 – 1 Fenerbahçe

Göztepe – Başakşehir : (25.11.2018)