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Süper Lig puan durumu: Trabzonspor Fenerbahçe maçı nefesleri kesti! 13.hafta Süper Lig maç sonuçları…
Trabzonspor

Süper Lig puan durumu: Trabzonspor Fenerbahçe maçı nefesleri kesti! 13.hafta Süper Lig maç sonuçları…

Süper Lig son puan durumu futbol severler tarafınan merak ediliyor. Haftanın en kritik maçında Trabzonspor Fenerbahçe'yi yendi. Haftaya galibiyet parolasıyla başlayan Galatasaray Konyaspor ile berabere kalarak haftayı puan kaybı ile kapatırken, Beşiktaş'ın yüzü ise 3 puan ile güldü. Maçlar sona ermeden zirvenin ilk 3 sırası belli oldu. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 13. hafta maç sonuçları...

25 Kasım 2018 21:27

Milli maç arasının ardından Süper Lig 13. haftası oynanan maçlarla devam ediyor. Haftanın açılış maçında Galatasaray Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Son iki maçında galibiyet alamayan Beşiktaş ise Ankaragücü’nü 4-1 yenmeyi başardı. Haftanın en kritik maçında Trabzonspor Fenerbahçe’yi ağırladı. Yüksek bir tempoda oynanan karşılaşma Trabzonspor’un Fenerbahçe karşısında 2-1 kazanmasıyla sona erdi. Haftayı lider kapatmayı garantileyen Başakşehir ise Göztepe ile Pazartesi ile karşılaşacak. İşte maç programı ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG'DE 13. HAFTA SONUÇLARI

Galatasaray 1-1 Konyaspor

Erzurumspor 1 – 0 Antalyaspor

Alanyaspor 5 – 0 Kayserispor

Ankaragücü 1 – 4 Beşiktaş

Sivasspor 1 – 1 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 3 – 0 Yeni Malatyaspor

Akhisarspor 2 – 3 Bursaspor

Trabzonspor 2 – 1 Fenerbahçe

Göztepe – Başakşehir : (25.11.2018)

Son güncelleme 21:27 | 25 Kasım 2018
güncel puan durumu süper lig puan durumu
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
Bugün - 12:30
1
-
1
Çaykur Rizespor
Akhisarspor
Bugün - 15:00
2
-
4
Bursaspor
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İDDAA

MKE Ankaragücü
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.11.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş