Son dakika… River Plate Boca Juniors derbisi ertelendi

River Plate ile Boca Juniors arasında yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen Libertadores final rövanşı, bir kez daha ertelendi.

Geçtiğimiz gün çıkan olaylar nedeniyle ertelenen mücadelenin, bir kez daha ertelendiğini Conmebol Başkanı Alejandro Dominguez açıkladı.

Conmebol Başkanı Alejandro Dominguez yaptığı açıklama ”Şartlar uygun değil. Maçın iki takımın da eşit şartlara sahip olduğu durumda oynanmasını istiyoruz. Bu bir cezalandırma değil, sadece erteleme” ifadelerini kullandı.

MAÇ ÖNCESİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Boca Juniorslu oyuncuları taşıyan otobüs, polis kararıyla Monroe Caddesi’nden Monumental’e götürülmeye çalışılmış ve buradaki River taraftarları otobüse saldırmıştı. Polisin etkisiz kaldığı olayla River Plate taraftarları Boca otobüsünü taşlarken Boca forması giyen oyuncular yaralanmıştı. Pablo Perez, vücudunda ve gözündeki kesikler nedeniyle, Jara da cam kesikleri nedeniyle polis tarafından hastaneye götürüldü.

Carlos Tevez, Ramon Albila, Edwin Cardona ve Agustin Amendra ise biber gazından kötü etkilenerek soyunma odasında istifra etti.