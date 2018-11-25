Rize’nin hasreti iki aya çıktı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 sona erdi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ı deplasmanda yenerek dikkatleri üzerine çeken Demir Grup Sivasspor, ligde en son iki ay önce Fenerbahçe’yi 3-0 yenen ve o günden bu yana galibiyet hasret olan Çaykur Rizespor ile yenişemedi. Demir Grup Sivasspor, Douglas’ın 85. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçı 10 kişi tamamladı.

Bu beraberlikle puanını 15 yapan Demir Grup Sivasspor, 11. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 9 puanla son sırada kaldı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Hakan Bilir

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Medjani (Dk. 64 Rybalka), Hakan Arslan, Torje (Dk. 90 Papp), Robinho, Emre Kılınç, Kone (Dk. 64 Muhammet Demir)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Brabec, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Saadane (Dk. 90 Gladkyy), Ali Çamdalı, Umar (Dk. 75 Robin Yalçın), Boldrin, Samudio (Dk. 60 Süleyman Koç), Muric

Goller: Dk. 60 Muric (Çaykur Rizespor), Dk. 76 Braz (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 85 Douglas (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Brabec, Dk. 66 Boldrin, Dk. 90 5 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

10′ Sağ kanattan Torje'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Medjani'nin kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

18′ Torje'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Bjarmysr'in şutu kaleci Gökhan'dan döndü. Yaşanan karambolde savunma topu kornere gönderdi.

29′ Savunmanın hatasında topu kapan Medjani'nin defansın arkasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Robinho'nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş defansa çarparak direğin yanında dışarı çıktı.

31′ Ani gelişen atakta Kone'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin şutu direğin yanında auta gitti.

35′ Robinho’nun pasında topla buluşan Kone ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin üstünden dışarı gönderdi.

53′ Vedat Muriç’in pasında savunmanın arkasına sarkan Aminu’nun sağ çaprazdan şutunu kaleci Tolgahan direğin dibinden kornere gönderdi.

58′ Organize gelişen atakta sağ kanattan ceza sahasına çevirilen topta kale sahası içerisinde Torje’nin şutu üstten dışarı çıktı.

GOL! 60′ Sağ kanattan Aminu’nun ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Vedat Muriç yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

70′ Sol kanattan Boldrin’in ceza sahasına yerden gönderdiği topa Ziya’nın ters dokunuşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL! 77′ Rybalka’nın kullandığı köşe vuruşunda seken topa arka direkte dokunan David Braz topu kafayla ağlara gönderdi. ‘Var’ tarafından incelenen pozisyon sonrası hakem gol karar verdi. 1-1

86′ Rakibiyle girdiği ikili mücadelede faul yapan Douglas ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

90+6′ Sol kanattan Robinho’nun ceza sahasına gönderdiği topta Papp’ın şutu kaleci Gökhan’dan döndü.