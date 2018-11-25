Rıdvan Dilmen: ‘Bu arkadaş futbolu bilmiyor!’

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Koeman’a yüklendi… Dilmen çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Dilmen’in ifadeleri…

‘AL FIKRA DİYE ANLAT’

“Trabzon’un nesi meşhurdur? Fıkrası. Maç 2-2 bitse, al, fıkra diye anlat. Trabzonspor bu kadar rahat Fenerbahçe maçı oynamamıştır. Maç 2-0 bitse bile hayıflanmalıydı. Fenerbahçe adına facia olabilirdi. Bugün Trabzonspor – Fenerbahçe rekabetindeki en farklı skor oluşabilirdi…

‘FACİA BİR SONUÇ OLURDU’

Trabzonspor’un sol beki Novak, bugün 4 gol atabilirdi. 3 dakikalık özet veriyor ya beIN Sports, bu haftalık idare etsinler, aynı paradan 6 dakikalık versinler. Koeman biraz sonra 2-2’yi yakalayabilirdik falan diyecek. İzlemeyenler için söyleyeyim, son bölümler dışında Trabzonspor, Fenerbahçe’ye tarihinin en büyük farkını bugün atardı. Çok daha facia bir sonuç olurdu. İzlemeyenler için söyleyeyim, son bölümler dışında Trabzonspor, Fenerbahçe’ye tarihinin en büyük farkını bugün atabilirdi.””

‘KEŞKE 3-0 BİTSEYDİ’

Bir Fenerbahçeli olarak acayip üzüntü duydum. 3-0 bitseydi keşke, başkan ve yönetim bir hamle yapmaz diye endişeleniyorum. Hiçbir lisanslı teknik direktör, bir futbol takımına bundan büyük kötülük yapamaz. Futbolla falan alakası yok bu arkadaşın. Cocu’nun ardından göndereceksin teşekkür edip.

‘ALİ KOÇ SON DERECE KÖTÜ YÖNETİM GÖSTERMİŞTİR’

Ali Koç, görevden birini aldın, bir tanesini daha al. Yazık olur Fenerbahçe’ye. Facia bir görüntü var. Ali Koç şu ana kadar yapılanlara bakıldığında, son derece kötü bir yönetim göstermiştir. Ali Koç taraftarlıktan gelmedir, Fenerbahçe bundan önce çok farklı yenilgiler görmüştür, ben oynarken de gördük ama böyle bir oyun görmedim. Ali Koç size sesleniyorum. Bu antrenörle giderseniz, Akhisar’ı yenemez Fenerbahçe. Bu teknik direktör futbol oyununu bilmiyor”

Trabzonspor 8 yıl sonra Fenerbahçe'yi devirdi... Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta heyecanı Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile devam etti. Galibiyete ihtiyacı olan iki ekibi Trabzon'da buluşturan dev müsabakada gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Trabzonspor oldu. Nefes kesen maçta sayısız pozisyon, 3 direkten dönen top ve toplamda 36 şut vardı. Trabzonspor, 18 maç sonra ilk kez Fenerbahçe'yi mağlup etti. İlgili Haberi Oku