Penaltı canavarı Harun! Rodallega yine kaçırdı…

Spor Toto Süper Lig’in 13.haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Trabzonspor’da Hugo Rodallega 26.dakikada penaltı kaçırdı.

Maçın 24.dakikasında Yusuf Yazıcı’nın kullandığı serbest vuruşta Skrtel’in eline çarpan top sonrası penaltı kazanan bordo mavililerde topun başına Rodallega geçti.

Penaltıyı kalenin sağına doğru kullanan Kolombiyalı yıldıza Fenerbahçe’nin başarılı eldiveni Harun Tekin gol izni vermedi. Sarı lacivertliler karşısında öne geçme şansını kaçıran Trabzonspor’da Rodallega kullandığı son 5 penaltının 3’ünde ağları bulamadı.

2014-2015 sezonunun başından bu yana karşılaştığı 21 penaltının 9’unu kurtaran Harun Tekin ise bu alanda lige damga vuran isim oldu.