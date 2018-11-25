SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Ukrayna gemisi Ruslar tarafından vuruldu
Penaltı canavarı Harun! Rodallega yine kaçırdı…
Trabzonspor

Penaltı canavarı Harun! Rodallega yine kaçırdı…

Trabzonspor'un Rodallega ile kullandığı penaltıda gole izin vermeyen Harun Tekin bu alanda lige damga vurdu.

25 Kasım 2018 19:49

Spor Toto Süper Lig’in 13.haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Trabzonspor’da Hugo Rodallega 26.dakikada penaltı kaçırdı.

Maçın 24.dakikasında Yusuf Yazıcı’nın kullandığı serbest vuruşta Skrtel’in eline çarpan top sonrası penaltı kazanan bordo mavililerde topun başına Rodallega geçti.

Penaltıyı kalenin sağına doğru kullanan Kolombiyalı yıldıza Fenerbahçe’nin başarılı eldiveni Harun Tekin gol izni vermedi. Sarı lacivertliler karşısında öne geçme şansını kaçıran Trabzonspor’da Rodallega kullandığı son 5 penaltının 3’ünde ağları bulamadı.

2014-2015 sezonunun başından bu yana karşılaştığı 21 penaltının 9’unu kurtaran Harun Tekin ise bu alanda lige damga vuran isim oldu.

Son güncelleme 19:50 | 25 Kasım 2018
Harun Tekin
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
Bugün - 12:30
1
-
1
Çaykur Rizespor
Akhisarspor
Bugün - 15:00
2
-
4
Bursaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

MKE Ankaragücü
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.11.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş