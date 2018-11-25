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Mehmet Topal: Bu soruya cevap verme lüksüm olamaz
Fenerbahçe

Mehmet Topal: Bu soruya cevap verme lüksüm olamaz

Deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kaptan Mehmet Topal maç sonu açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2018 21:45

Mağlubiyetin ardından konuşan Mehmet Topal maçla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Topal’ın açıklamaları…

‘HERKES ELİNDEN GELENİ YAPIYOR’

”Aslında maçtan önce iyi hazırlanmıştık kazanmak için gelmiştik kötü başladık. 2-0’dan sonra pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. 2 maç kazandık güvenimiz yerine gelmişti ama bizim için iyi olmadı bu mağlubiyet. Açık konuşmak gerekirse herkes elinden geleni yapıyor, ben de 2 ay aradan sonra daha iyi oynayabilirdim.

Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Olmadı, yapamadık. Bu mağlubiyeti almak istemiyorduk, burada kazanmak istiyorduk ama kısmet olmadı.”

(Bu kadro Fenerbahçe için yetersiz mi?) sorusu sorulan Topal, ”Bu soruya cevap verme lüksüm olamaz. Bu oyuncular buradalarsa Fenerbahçe’de oynamayı en iyi şekilde hak ediyorlardır.” ifadelerini kullandı.

25 Kasım 2018 3 bin 16 gün sonra... Trabzonspor`un Fenerbahçe galibiyeti özlemi bitti Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'un rakibi karşısındaki 8 yıllık özlemi sona erdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:46 | 25 Kasım 2018
Mehmet Topal
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