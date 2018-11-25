MAÇ SONUCU | Akhisarspor 2-4 Bursaspor | Bursaspor’dan muhteşem dönüş!

Spor Toto Süper Lig’de önceki hafta deplasmanda Antalyaspor’u deplasmanda 2-1 yenerek düşme hattından kurtulan Akhisarspor, evinde 2-0 öne geçtiği maçta Bursaspor’a 4-2 yenildi. Maçın 8. dakikasında Manu’nun golüyle öne geçen yeşil-siyahlılar 39’da Onur Ayık’ın golüyle rahatladı. Ancak Bursaspor’da oyuna 28. dakikada dahil olan Umut Nayir karşılaşmanın kaderini değiştirdi.
Önce 45+2’de yeşil-beyazlıları ümitlendiren deneyimli forvet, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Tabelayı eşitleyen Bursaspor 85. dakikada Latovlevici’nin mükemmel golüyle üstünlüğü sağladı. Maçta son sözü 90+4’te Ramazan söyledi. Bu sonuçla ligdeki üçüncü galibiyetini alan Bursaspor 16 puana yükselip alt sıralardan uzaklaştı. Düşme potasından çıkan Akhisarspor ise bu yenilginin ardından tekrar ateş hattına geri döndü.
STAT: Akhisar
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan
AKHİSARSPOR: Fatih – Vrsajevic (Dk. 76 Caner), Kadir (Dk. 70 Serginho), Sissoko, Lopes, Aykut (Dk. 88 Regattin), Onur Ayık, Josue, Güray, Barbosa, Manu
BURSASPOR: Okan – Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut Meraş, Badji, Aytaç, Burak (Dk. 28 Umut Nayir), Latovlevici, Saivet (Dk. 90+3 Ramazan), Tunay (Dk. 89 Yusuf)
GOLLER: Dk. 8 Manu, Dk. 39 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 45+2 ve Dk. 65 Umut Nayir, Dk. 85 Latovlevici, 90+4 Ramazan (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 30 Latovlevici, Dk. 76 Ertuğrul (Bursaspor)