MAÇ ÖZETİ: Trabzonspor Fenerbahçe özet izle! Trabzon 18 maç sonra güldü!

Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor Fenerbahçe maçı nefesleri kesti. Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu maçta tempo bir an olsun düşmezken Trabzonspor karşılaşmanın ilk yarısında bir de penaltıdan yararlanamadı. Maçta gol perdesini, ikinci yarının hemen başında 50. dakikada Novak açtı. Trabzonspor atağında sağ kanattan Pereira’nın ortasına arka direkte Filip Novak yükseldi ve topu ağlara yolladı. Golün ardından Fenerbahçe kalesini baskısı altına alan Trabzonspor 75. dakikada ise Sosa ile durumu 2-0’a getirdi. Trabzonspor atağında sağ kanattan Pereira’nın ortasına arka direkte Filip Novak nefis yükseldi ve topu ağlara yolladı. Fenerbahçe ise 82. dakikada Frey’in attığı golle durumu 2-1’e taşıdı fakat maçta başka gol gelmeyince karşılaşma 2-1 sona erdi. İşte, Trabzonspor Fenerbahçe özeti…

TRABZONSPOR FENERBAHÇE ÖZETİ İZLE

HARUN TEKİN YİNE PENALTI KURTARDI

Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'da Hugo Rodallega 26.dakikada penaltı kaçırdı.

Maçın 24.dakikasında Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta Skrtel'in eline çarpan top sonrası penaltı kazanan bordo mavililerde topun başına Rodallega geçti.

Penaltıyı kalenin sağına doğru kullanan Kolombiyalı yıldıza Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Harun Tekin gol izni vermedi. Sarı lacivertliler karşısında öne geçme şansını kaçıran Trabzonspor'da Rodallega kullandığı son 5 penaltının 3'ünde ağları bulamadı.

2014-2015 sezonunun başından bu yana karşılaştığı 21 penaltının 9'unu kurtaran Harun Tekin ise bu alanda lige damga vuran isim oldu.

U21 MAÇINDA KAVGA ÇIKTI

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında önce U21 takımları Kadir Özcan Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Gergin geçen ve 0-0 sona eren karşılaşmanın son dakikalarında ortalık bir anda karıştı. Fenerbahçe U21 takımı kalecisi Abdullah Yiğiter ile Trabzonspor U21 takımının futbolcusu Behlül Aydın arasındaki tartışma bir anda büyüdü. Diğer futbolcuların da karıştığı olaylar, tekme tokat kavgaya dönüştü.

Karşılaşmanın son dakikalarında kornere giden topu almak için Abdullah Yiğiter ile Behlül Aydın arasındaki yaşanan gerilim, diğer futbolcuların ve yedek kulübelerinin de karışması ile alevlendi. Tekme tokat birbirine giren futbolcular, zor sakinleştirildi. Maçın hakemi Cem Alpay, Trabzonspor'dan Behlül Aydın, Ali Osman Karnapoğlu, Koray Kılınç, Fenerbahçe'den ise Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli'ye kırmızı kart gösterdi.

Hakem Cem Alpay, daha sonra kornerin kullanılmasının ardından maçın son düdüğünü çaldı.

ALİ KOÇ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında Trabzonspor deplasmanına giden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yöneticiler son derece iyi ağırlandı.

Uzun yıllar sonra tam kadro olarak Trabzon'a giden Fenerbahçe'de kritik maç öncesi yönetim kurulu üyelerinin tamamı ve Başkan Ali Koç bordo mavili camia tarafından ağırlandı.

İki kulüp arasındaki gerginliği azaltmak için ekip olarak Trabzon'a gitme kararı alan Fenerbahçe cephesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler tarafından Medical Park Stadı'nda karşılandı.

Trabzonspor taraftarlarının da stat girişinde Ali Koç'a sevgi gösterisinde bulunduğu gözlenirken, sarı lacivertli yöneticiler bu sezon en iyi ağırlandıkları deplasmanın Trabzon olduğunu belirtti.