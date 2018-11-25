Kenan Sofuoğlu Abu Dabi’de

5 kez Dünya Supersport şampiyonu olan eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Formula 1 takımlarından Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen ile buluştu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek sezonun son yarışı öncesi buluşan ikili görüş alışverişinde bulundu.

Formula 1 ile alakalı düşüncelerini aktaran Kenan Sofuoğlu, “Abu Dabi'ye Red Bull Racing takımını desteklemek için geldim. Burada da çok beğendiğim pilotlardan Max Verstappen ile uzun bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bir gün buralara bir Türk sporcusunu desteklemek için geliriz. En büyük hayallerimden biri de Formula 1'e pilot yetiştirmek” dedi.