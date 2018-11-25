İşte Ali Koç’un Trabzon menüsü…

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma için Trabzon’a gelen sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, maç öncesi bir restoranda hamsi yedi. Bordo-mavililer ile sarı-lacivertli arasında 2011 yılından sonra yaşanan gerginliklerin ardından, ilk kez Fenerbahçe Başkanı, Trabzonspor ile oynayacakları bir maçı stattan izlemek için Trabzon’a geldi. Trabzonspor’un maçlarını Avni Aker’in ardından Akyazı’daki Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynamaya başlamasıyla Fenerbahçe, başkan düzeyinde Trabzon’un yeni stadında temsil edilmemişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ezber bozdu... 7 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kafile ile birlikte Trabzon'a gitti. 7 yıl sonra Trabzon'a giden ilk Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç, zorlu Trabzonspor maçı öncesi futbolcularla bir toplantı yaptı. İlgili Haberi Oku

İki kulüp arasındaki olumlu çağrıların ardından Trabzon’a gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şehrin yöresel lezzetlerini tatmak için bir balık restoranını tercih ederken, Trabzon ile özdeşleşen ‘hamsi’yi tercih etti. Ali Koç’un menüsünde hamsi buğulama, sarı kanat buğulama, deniz levreği ve mısır ekmeği yer aldı. Ali Koç’un işletme sahibi Kaan Bayram ile çektirdiği fotoğrafta arka planda yer alan Trabzonspor forması ise dikkatlerden kaçmadı. Ali Koç, beraberindeki 50 kişilik kafileyle yaklaşık iki saat kaldığı restorandan ayrılarak daha sonra kafilenin bulunduğu otele geçti.