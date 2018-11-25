Halis Karataş attan düştü! Feci kaza sonrası TJK açıklaması geldi

Yıkılmaları ile birlikte aynı zamanda arkadan gelen safkanların da üzerlerinden geçtiği ikiliye, koşuyu en arkada takip eden Cibekoğlu ve jokeyi Velat Demir de takılınca, bu ikili de benzer bir şekilde devrilerek çok ciddi bir tehlike atlattı.

Yaşanan kazanın hemen ardından olay yerine gelen ambulans ve ilk yardım ekibi, bir süre yerde hareketsiz kalarak yürekleri ağza getiren Halis Karataş'a ilk müdahaleyi yaptı ve ardından sedyeye alarak hastaneye götürdü.

TJK’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 25 Kasım Pazar günü gerçekleşen 6. koşuda CİBEK OĞLU ve ATEŞBİBİ isimli safkanlar, jokeyleri VELAT DEMİR ve HALİS KARATAŞ'ı düşürmüştür. Göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye sevk edilen Halis Karataş'ın, yapılan kontroller sonucu herhangi bir kırığı veya ciddi sağlık problemi olmadığı anlaşılmış, yalnızca dudağında meydana gelen kanamaya müdahale edilmiştir. Bu akşam gözlem amaçlı hastanede kalacak olan başarılı jokey, bir sorunla karşılaşılmaması halinde yarın taburcu edilecektir.

İlk anda bir şikâyeti olmadığı için hastaneye sevk edilmeyen jokey Velat Demir'in ise sağ gözünde şişme meydana gelmiş, kendisi de bu sebeple hastaneye sevk edilmiştir.

Jokeylerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.