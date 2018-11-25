Halis Karataş attan düştü! Halis Karataş kimdir, kaç yaşında?

Umutbey Koşusu’nda Ateşbibi isimli kısraktan düşen şampiyon jokey Halis Karataş, at yarışı severleri korkuttu. Yerde dakikalarca hareketsiz kalan Halis Karataş çok ciddi bir tehlike atlattı. Yaşanan kazanın hemen ardından olay yerine gelen ambulans ve ilk yardım ekibi, bir süre yerde hareketsiz kalarak yürekleri ağza getiren Halis Karataş’a ilk müdahaleyi yaptı ve ardından sedyeye alarak hastaneye götürdü. Peki, Jokey Halis Karataş kimdir, kaç yaşında?

HALİS KARATAŞ KİMDİR? HALİS KARATAŞ KAÇ YAŞINDA?

Ünlü jokey düzenlenen yarışlarda göstermiş olduğu başarılı performanslar ve aldığı birincilik ödülleri ile tanınıyor. 1972 yılında Sivas Gürün’de dünyaya gelen Halis Karataş, 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten bir süre sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman’ın kızı Begüm Atman ile evlendi. Fakata 2014 yılında eşi Begüm Atman Karataş vefat etti. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu bulunuyor.

Halis Karataş attan düştü! Feci kaza sonrası TJK açıklaması geldi 25 Kasım 2018 Pazar günü Adana'da koşulan 3 yaşlı Arap taylarına mahsus Umutbey Koşusunda Ateşbibi isimli taya binen şampiyon jokey Halis Karataş, mücadelenin son 800 metresinde atıyla birlikte yıkılarak büyük bir kaza geçirdi. İlgili Haberi Oku

Yarışseverler tarafından Sihirbaz lakabıyla tanınan Halis Karataş, 6 Ağuston 2016’ya kadar bindiği 21028 at ile 5740 birincilik kazandı. Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı. Kayın pederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı.

BAŞARILARI FİLM OLDU

Efsane yarış atı Bold Pilot ve onun bir araya getirdiği jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki ölümsüz aşkın gerçek hikayesi beyaz perdeye taşındı. “Şampiyon”, Bold Pilot’ın büyük başarısını ve jokeyi Halis Karataş ile Begüm Atman’ın destansı aşklarını konu alıyor.

Bold Pilot’ın kazandığı her zaferle daha da güçlenen büyük aşkın anlatıldığı filmde, ünlü jokey Halis Karataş’ı Ekin Koç, Begüm Atman’ı da Farah Zeynep Abdullah oynuyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.