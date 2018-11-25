Haftanın maçı Trabzonspor Fenerbahçe: Ya çıkış ya çöküş!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün önemli bir mücadele var. Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Sezona başladığı Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından çıkış yakalayan Kanarya son 3 resmi maçını kaybetmezken, bu sezon ilk defa üst üste 2 müsabakayı kazanarak zorlu deplasmana gitti. Cocu'nun ardından yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam eden sarı- lacivertliler, 13. haftaya 13 puanla 13. sırada girdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ezber bozdu... 7 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kafile ile birlikte Trabzon'a gitti. 7 yıl sonra Trabzon'a giden ilk Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç, zorlu Trabzonspor maçı öncesi futbolcularla bir toplantı yaptı. İlgili Haberi Oku

Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalan Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem kötü gidişatına dur demek hem de moral bulmak istiyor. Bordo-mavililer, sarı-lacivertli rakibi karşısında 18 maçlık galibiyet özlemini de sonlandırmayı hedefliyor. Kanarya'yı en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, daha sonra 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı 18 resmi maçın 10'unu kaybetti, 8'inde berabere kalarak, galip gelemedi.

Trabzonspor taraftarı antrenmana akın etti Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor, son antrenmanını taraftarını desteği altında yaptı. İlgili Haberi Oku

AKYAZI KAPALI GİŞE

Bugünkü önemli karşılaşmanın biletleri perşembe günü tükendi. 41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Stadı'nın güvenlik nedeniyle ayrılan bölümlerinin haricindeki yerleri bordo-mavili taraftarlar dolduracak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği Fenerbahçe taraftarı tribünde olmayacak.

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Amiri, Rodallega

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Eljif, Mehmet Topal, Ayew, Frey, Valbuena, Slimani