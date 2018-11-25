Gol atınca kazanmak ne kolay!

Beşiktaş gerçek kapasitesini ortaya koyduğu, taktik ve oyun disiplinine bağlı kaldığı zaman, Türkiye'nin en iyi futbol oynayan, rakip ceza sahasına en fazla giren takımı hüviyetine bürünüyor. Siyah-beyazlı ekibin en büyük sorunu girdiği gol pozisyonlarını gol yapamamasıydı. Ankaragücü karşısında girdikleri pozisyonları gole çevirince Beşiktaş iyi oyununu farklı galibiyetle taçlandırmış oldu.

Beşitkaş adına iki önemli noktaya dikkat çekmek istiyorum. Siyah-beyazlılar çift forvetli sistemi denedi, ancak başarısız bir süreç yaşayınca üst üste iki yıl şampiyon olduğu, Avrupa kupalarında önemli başarılar elde ettiği 4-2-3-1 dizilişine döndü. Beşiktaş'ın kadrosundaki mevcut oyuncularla oynayabileceği en iyi sistemin bu olduğunu Şenol Güneş de görmüş oldu. Kurt teknik adam, Güven'i santrfora, sol öne de Mustafa Pektemek'i yerleştirerek, daha önce yaşanan sıkıntıları çözmüş oldu. Mustafa'nın gerçek bölgesi olmadığı için önümüzdeki maçlarda bu mevkide verimsiz olabilir. Ama gol attığı sürece sol önde oynamaya devam edecektir.

Önemli bir başka konu ise Beşiktaş, Dorukhan, Güven ve Fatih gibi üç genç ismi kazanmış oldu. İlk 11'de maça başlayan genç isimler Güven ve Dorukhan'ın yanı sıra Gökhan Gönül'ün yerine oyuna giren Fatih performanslarıyla tam not aldı ve Beşiktaş'ın galibiyetinde önemli rol oynadılar, yerlerine oynadıkları tecrübeli isimleri aratmadılar. Doğukan, Güven ve Fatih hem Beşiktaş hem de Türk futboluna önemli katkılar sağlayacaktır. Futbol; hızlı, dinamik ve kuvvetli sporcularla oynanmaktadır. Bu genç isimler de bütün bu özellikleri taşımaktadır. Beşiktaş sadece 3 puanı değil uzun yıllar hem Türk futboluna hem de Beşiktaş'a büyük hizmetler edecek genç isimleri de kazanmış oldu. Yaş ortalaması yüksek olan mevcut kadro ömrünü tamamladı. Beşiktaş oyun zekâsı ve yüksek top tekniğiyle öne çıkan genç isimlerle önümüzdeki yılların şampiyon kadrosunun temellerini şimdiden atmaktadır.

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