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Fenerbahçe yönetimi ve Ali Koç Trabzon’da muhteşem ağırlandı
Fenerbahçe

Fenerbahçe yönetimi ve Ali Koç Trabzon’da muhteşem ağırlandı

Trabzon'a tam kadro giden Fenerbahçe yönetim kurulu son derece iyi ağırlandı... Sarı lacivertli yöneticiler iki camia arasında çok sıcak bir ortamın bulunduğunu ve bu sezon en iyi ağırlandıkları deplasmanın Trabzon olduğunu söyledi.

25 Kasım 2018 18:58

Sercan HAMZAOĞLU / Spor Toto Süper Lig’in 13.haftasında Trabzonspor deplasmanına giden Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yöneticiler son derece iyi ağırlandı.

Uzun yıllar sonra tam kadro olarak Trabzon’a giden Fenerbahçe’de kritik maç öncesi yönetim kurulu üyelerinin tamamı ve Başkan Ali Koç bordo mavili camia tarafından ağırlandı.

İki kulüp arasındaki gerginliği azaltmak için ekip olarak Trabzon’a gitme kararı alan Fenerbahçe cephesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler tarafından Medical Park Stadı’nda karşılandı.

Trabzonspor taraftarlarının da stat girişinde Ali Koç’a sevgi gösterisinde bulunduğu gözlenirken, sarı lacivertli yöneticiler bu sezon en iyi ağırlandıkları deplasmanın Trabzon olduğunu belirtti.

25 Kasım 2018 İşte Ali Koç`un Trabzon menüsü... Fenerbahçe kafilesi ile birlikte Trabzon'a gelen Ali Koç, şehirde yaptığı gezintinin ardından bir restoranda yemek yedi. Yedi yıl aradan sonra Trabzon'a giden ilk Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç, menüsünde hamsi buğulama, sarı kanat buğulama, deniz levreği ve mısır ekmeğine yer verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:02 | 25 Kasım 2018
Ahmet Ağaoğlu ali koç Fenerbahçe trabzonspor
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