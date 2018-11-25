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Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ezber bozdu… 7 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kafile ile birlikte Trabzon'a gitti. 7 yıl sonra Trabzon'a giden ilk Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç, zorlu Trabzonspor maçı öncesi futbolcularla bir toplantı yaptı.

25 Kasım 2018 11:20

İrfan YİRMİBEŞ / SÖZCÜ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon deplasmanında takımını yalnız bırakmayacak. Kafileyle birlikte zorlu deplasmana giden Ali Koç, 3 Temmuz sürecinden sonra Trabzon'da tribünde maç izleyen ilk Fenerbahçe başkanı olacak. 7 sene sonra Trabzon'a gelen ilk Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, “Bu nasıl bir duygu?” diye soruldu. Ali Koç, “Normali de bu değil mi?” yanıtını verdi.

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Ali Koç ile birlikte yönetim de tam kadro Trabzon'a gitti. Zorlu mücadele öncesi oyuncularla bir toplantı yapan Ali Koç “Son maçlarda sahada göstermiş olduğunuz direnç ve mücadele hepimizin takdirini kazandı. Bu mücadeleyi ve takım ruhunu Trabzon karşısında da devam ettireceğinize inancımız tam… Bundan sonraki maçlarda iyi sonuçlar alarak, ligde üst sıralara tırmanacağınızdan hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, büyük önem verdiği Trabzonspor maçına prim vermeyi kararlaştırdı. Galibiyet halinde teknik heyet ve futbolcular 1 milyon dolar alacak.

Son güncelleme 11:21 | 25 Kasım 2018
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