Erwin Koeman: ‘Ali Koç ve Damien Comolli’yle bir toplantı yaptım…’

Spor Toto Süper Lig’de 13. haftada Trabzonspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan ve 13 puanla 15. sırada kalan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erwin Koeman, maçın ardından kritik açıklamalarda bulundu ve geleceği hakkında da konuştu.

Koeman, “Maçın ilk yarısında konuşmuştuk. Kendi yarı sahamızda baskı yapacaktık ama yaptığımız şey bu değildi. Bir problem daha; topun bizde daha fazla kalması gerekiyordu. Top bizdeyken 2-3 saniyede yeniden rakibe geçiyordu. Bu da problem yarattı” dedi. 3 bin 16 gün sonra... Trabzonspor`un Fenerbahçe galibiyeti özlemi bitti Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'un rakibi karşısındaki 8 yıllık özlemi sona erdi. İlgili Haberi Oku Hollandalı çalıştırıcı “Kulübeye bakarsak sakatlıktan dönen isimler vardı. İki iyi oyuncumuz da cezalıydı. Ama kabul etmek gerekirse Trabzonspor daha dinç, daha sağlıklı gözüktü. Buna rağmen ilk yarıda üç iyi pozisyonumuz vardı. İkinci yarıda 3-0 olabilirdi. Biz de 2-2’ye getirebilirdik. Oyuncularım 95. dakikaya kadar inançlarını sürdürdüler” diye konuştu.

Geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan Koeman, “Başkan ve Damien Comolli'yle bir toplantı yaptım. Henüz ne zamana kadar kalacağım belli değil ama benim üzerimdeki insanlar biliyorlardır. Ben de onlardan öğreneceğim bunun cevabını” ifadelerini kullandı. Mehmet Topal: Bu soruya cevap verme lüksüm olamaz Deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kaptan Mehmet Topal maç sonu açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku