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Dev maç bugün oynanacak! River Plate Boca Juniors maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Dev maç bugün oynanacak! River Plate Boca Juniors maçı saat kaçta hangi kanalda?

Dün akşam oynanması beklenen fakat çıkan olaylar neticesinde önce başlama saati değişen, artından da tatil edilen River Plate Boca Juniors bu akşam oynanacak. Dünyanın en büyük derbilerinden olan River Plate Boca Juniors Libertadores Kupası Finali maçı futbol tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, River Plate Boca Juniors maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Kasım 2018 16:35

Libertadores Kupası'nın tarihi finalinde 2-2'nin rövanşında River Plate, sahasında Boca Juniros’u ağırlayacak. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği final maçı 24 Kasım günü oynanması gerekirken, maç öncesinde çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Peki, River Plate Boca Juniors maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

RİVER PLATE BOCA JUNİORS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Libertadores Kupası Finali'nde bu akşam River Plate, Boca Juniors ile mücadele edecek. 25 Kasım Pazar günü (bu akşam) saat 23.00’da oynanacak olan karşılaşma çıkan olaylar sebebiyle dün akşam ertelenmişti. MMcadeleyi S Sport ve Turkcell TV+ kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Son güncelleme 16:35 | 25 Kasım 2018
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