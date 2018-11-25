Derya Can’dan dünya rekoru! ‘Başta Başöğretmen Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun’

Serbest dalış Dünya ve Türkiye rekortmeni milli sporcu Derya Can, Salda Gölü’nde rekor denemesi yaptı. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri denetiminde yapılan rekor denemesinde Derya Can 2 dakika 5 saniyede paletsiz sabit ağırlık kategorisinde tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekorunu 68 metreye çıkardı.

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Derya Can’ın rekoru CMAS yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinleşeceği belirtildi.

Dalışın ardından Derya Can, üzerinde “Başta Başöğretmen Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Dünya rekorum öğretmenlerimize armağan olsun” yazılı pankartla gazetecilere poz verdi.

Türk bayrağı açarak kıyıya çıkan Derya Can, çok mutlu olduğunu belirterek, “Çok güzel bir gün. Su çok soğuk ancak güzel bir dalıştı. Bugün Öğretmenler Günü, ben de bir öğretmenim. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum, rekorumu onlara hediye ediyorum. Buraya gelirken sponsorumuz yoktu, ekibimizle ‘Gideceğiz ve bu rekoru kıracağız’ dedik. Kredi çektim, masrafları ödedik. Daha sonra Burdur Valiliği’nin ve Belediye Başkanı’nın destekleriyle başvuru masraflarını ödedik” dedi.