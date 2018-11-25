Beşiktaş’ın yıldızı Ryan Babel taraftarlar tartıştı: Sadece sus!

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Ankaragücü’nü 4-1 yenerek moral bulan Beşiktaş’ta, Hollandalı yıldız Ryan Babel ile bir Beşiktaş taraftarı tartışmaya girdi. Ryan Babel’in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösteren Beşiktaş taraftarına yanıt veren Ryan Babel, yazışmaların sonunda taraftara ‘Sadece sus’ dedi.

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Beşiktaş taraftarının kendisine “Oğuzhan, Tolgay, Babel ve tripleri gitti en azından formanın değerini bilen genç Güven, Dorukhan geldi durum bu… Babel, Oğuzhan Tolgay triplerinizi bırakıp geliyorsanız gelin işinizi yapın. Ya da BURASI BEŞİKTAŞ, sissiz de mutluyuz görün” şeklindeki tepkisine kızan Ryan Babel, “Twitter sayfasının arkasına saklanıp çok fazla konuştuğunuzu düşünüyorum” şeklinde karşılık verdi.

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Bunun üzerine Beşiktaş taraftarı, “Yazık” diyerek tepkisini gösterdi. Ryan Babel ise taraftarın bu yorumuna “Yazık yok, sadece sus” yazarak cevap verdi.