SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Elektrik ve doğalgaz zammı spekülatif çıktı
Beşiktaş’ın yıldızı Ryan Babel taraftarlar tartıştı: Sadece sus!
Beşiktaş

Beşiktaş’ın yıldızı Ryan Babel taraftarlar tartıştı: Sadece sus!

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Twitter'da taraftarla tartıştı. Yaptığı paylaşıma yorum yapan taraftar ile söz dalaşına giren Ryan Babel, kendisine 'Yazık' diyen takipçisine 'Yazık yok, sadece sus' yazdı.

25 Kasım 2018 11:01

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Ankaragücü’nü 4-1 yenerek moral bulan Beşiktaş’ta, Hollandalı yıldız Ryan Babel ile bir Beşiktaş taraftarı tartışmaya girdi. Ryan Babel’in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösteren Beşiktaş taraftarına yanıt veren Ryan Babel, yazışmaların sonunda taraftara ‘Sadece sus’ dedi.

25 Kasım 2018 Spor yazarları Ankaragücü Beşiktaş maçını değerlendirdi Spor yazarları, Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı Ankaragücü maçını yorumladı. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş taraftarının kendisine “Oğuzhan, Tolgay, Babel ve tripleri gitti en azından formanın değerini bilen genç Güven, Dorukhan geldi durum bu… Babel, Oğuzhan Tolgay triplerinizi bırakıp geliyorsanız gelin işinizi yapın. Ya da BURASI BEŞİKTAŞ, sissiz de mutluyuz görün” şeklindeki tepkisine kızan Ryan Babel, “Twitter sayfasının arkasına saklanıp çok fazla konuştuğunuzu düşünüyorum” şeklinde karşılık verdi.

24 Kasım 2018 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş`ten Ankaragücü taraftarına sitem: Küfür ve şiddet olmasın İlgili Haberi Oku

Bunun üzerine Beşiktaş taraftarı, “Yazık” diyerek tepkisini gösterdi. Ryan Babel ise taraftarın bu yorumuna “Yazık yok, sadece sus” yazarak cevap verdi.

Son güncelleme 11:01 | 25 Kasım 2018
beşiktaş ryan babel
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
Bugün - 12:30
0
-
0
Çaykur Rizespor
Akhisarspor
Bugün - 15:00
-
Bursaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

MKE Ankaragücü
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.11.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş