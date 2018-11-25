Atletico Madrid Barcelona maçının son dakikaları nefes kesti! Tam kazanıyorum derken…

İspanya La Liga’nın 13. haftasında şampiyonluk yarışındaki iki takımın mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında Barcelona’yı konuk etti. Vicente Calderon’da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Atletico Madrid’in golü Diego Costa’dan gelirken, Barcelona Ousmane Dembele ile bir puanı kurtardı.

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Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça kısır geçti. Diego Simeone yönetiminde her zamanki gibi sağlam bir savunma anlayışı ile oynayan Atletico Madrid, kendisi pozisyona girmediği gibi Barcelona’yı da pek fazla pozisyona sokmadı. Kısır ve sıkıcı futbol ikinci yarıda da devam ederken, maçın son 15 dakikası ise adeta nefes kesti. 75 dakika Barcelona’yı durdurmayı başaran Atletico Madrid, biraz hücum etmeyi düşününce rakip kalede etkili olmaya başladı. Art arda kullanılan kornerler, Atletico Madrid taraftarını umutlandırdı.

Diego Simeone’nin en büyük kozlarından biri olan duran toplar, Atletico Madrid’in yine imdadına yetişti. Kullanılan korner atışında arka direğe aşırtılan topa iyi bir kafa vuruşu yapan Diego Costa, 77. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol ayrıca Diego Costa’nın kariyerinde Barcelona’ya attığı ilk gol olarak da tarihe geçti. Öne geçtikten sonra iyice kapanan Atletico Madrid savunmasını açmak için çabalayan Barcelona, golü 90. dakikada buldu. Sahneye çıkan Ousmane Dembele, Barcelona’nın beraberlik golünü ağlara bıraktı.

Hakemin dört dakikalık uzatma gösterdiği karşılaşmada heyecan bu anlarda da bitmedi. İki takım da rakibini savunmada eksik yakaladığı pozisyonlar bulmaya başladı. Ancak final paslarındaki başarısız oran, pozisyonların olgunlaşmasını engelledi. Bu beraberlikle puanını 25 yapan Barcelona, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. 24 puanlı Atletico Madrid ise yine maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Eğer Sevilla, sahasında oynayacağı Valladolid maçını kazanırsa puanını 26 yapacak ve haftayı lider olarak tamamlayacak.