Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Allah milli takım heyetine kolaylıklar versin

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Aanadolu Efes, sahasında karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 88- 81'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

12 Dev Adam`ın İspanya ve Karadağ maçı kadrosu belli oldu 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye'nin 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da İspanya ve 2 Aralık Pazar günü de deplasmanda Karadağ ile oynayacağı karşılaşmalarının 15 kişilik kadrosu belli oldu. İlgili Haberi Oku

Hafta içinde iki Avrupa maçı oynamalarına rağmen bugün iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Ergin Ataman, “Klasik bir lig maçı. Çift maçlı Euroleague haftasından gelmemize rağmen, aynı oyunculardan ciddi katkı aldık. Onların performansıyla rahat kazandık. Gönül istiyor ki bu maçlarda daha az süre alan oyunculardan daha fazla katkı alalım. Bugün bunu başaramadık. Milli takım haftası var. Allah milli takım heyetine kolaylıklar versin diyorum” şeklinde konuştu.