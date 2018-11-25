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Ali Dürüst’ün istifasının perde arkası: Fatih Terim’e yüz vermeyin tepkisi
Galatasaray

Ali Dürüst’ün istifasının perde arkası: Fatih Terim’e yüz vermeyin tepkisi

Ali Dürüst'ün TFF'deki görevini bırakmasına Servet Yardımcı'nın Fatih Terim ile ilgili sözleri neden oldu. Federasyondaki, Galatasaray kökenli tek icra kurulu üyesi Ali Dürüst, Servet Yardımcı’nın Tahkim Kurulu’na baskı yapmasına bir de son hatalar eklenince Mayıs 2019’daki ayrılık kararını erkene aldı.

25 Kasım 2018 11:48

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçın ardından başlayan tartışmalar Türkiye Futbol Federasyonu'nda da depreme neden oldu. TFF İcra Kurulu Üyesi ve Başkanvekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Ali Dürüst, istifa gerekçesiyle ilgili açıklama yapmadı. SÖZCÜ ise kulislerde konuşulanlara ulaştı.

24 Kasım 2018 Son dakika... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuştu: `Derhal istifa edin` Son dakika gelişmesi... Galatasaray yönetimin bugün yaptığı kritik toplantı saat 14:00'da başladı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in GS TV'de açıklama yaptı. Cengiz, hakemler Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek ile birlikte TFF yönetiminin istifa etmesi gerektiğini söyledi. İşte o açıklamalar... İlgili Haberi Oku

İşte iddialara göre Ali Dürüst'ü istifaya sürükleyen 3 neden:

– Ali Dürüst, Galatasaray yönetimi ve özellikle Başkan Mustafa Cengiz'den yeteri kadar destek görmediğini düşünüyordu. TFF İcra Kurulu'nda bu nedenle etkili olamadığına inanan Dürüst'ün, aklında görevi bırakmak uzun süredir vardı. Son tahkim kurulu ve penaltı olayı, Mayıs 2019'da ayrılmayı düşünen tecrübeli idarecinin kararını erkene aldırdı.

– TFF İcra Kurulu'ndaki kulüpçülük, Ali Dürüst'ü rahatsız eden bir diğer önemli olaydı. Bu durum üç üye üzerinde yoğunlaştı. Servet Yardımcı, Hüsnü Güreli ve Cengiz Zülfikaroğlu'nun, kendilerine yakın olan kulüpler lehine çalışması Dürüst'ün tepkisini çekti. Ali Dürüst, federasyon içindeki bu ortamda daha fazla olmak istemedi ve istifasını dün resmen ilan etti.

– Bardağı taşıran son damla ‘gölge başkan' olarak adlandırılan Servet Yardımcı'nın, TFF Tahkim Kurulu'na, Galatasaray kararlarına yönelik baskı yapmasıydı. Yardımcı, Fatih Terim'i hedef alarak tahkim kurulu başkanına, “Bu adama neden bu kadar yüz veriyoruz? Hangi cesaretle bizimle ilgili bu kadar konuşabiliyor. 10 maç bile az” dedi, kurul da cezaları onadı.

Son güncelleme 11:48 | 25 Kasım 2018
Ali Dürüst fatih terim galatasaray Servet Yardımcı tff
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