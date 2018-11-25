Adana derbisine paraşütle indi!

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Adana derbisi heyecanı yaşanıyor! Adana Demirspor ile Adanaspor tarihlerinde 58. kez karşı karşıya geliyor.

Kuruluş yılı 1940 olan kentin köklü takımı Adana Demirspor ile 1954’ten bu yana yeşil sahalarda boy gösteren Adanaspor arasındaki karşılaşmalar, futbolseverlerin heyecanla izlediği müsabakaların başında geliyor.

Tüm Türkiye’nin gözlerinin çevrildiği bu maç öncesinde renkli görüntüler de yaşandı. Bir Adana Demirspor taraftarı sahaya paraşütle iniş yaptı.

Kulübünün renkleri olan mavi-lacivertli renkleri taşıyan bir paraşütle havalanan taraftar, alkışlar eşliğinde sahaya iniş yaptı.Bu sırada statta çalan Müslüm Gürses’in ‘Kaç Kadeh Kırıldı’ şarkısı da dikkat çeken bir başka detay oldu.