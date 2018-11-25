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Adana derbisinde son düdük sonrası kavga çıktı
TFF 1.Lig

Adana derbisinde son düdük sonrası kavga çıktı

Spor Toto 1. Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Adana Demirspor ile Adanaspor 1-1 berabere kalırken maçın son düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

25 Kasım 2018 19:38

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor – Adanaspor derbisi 1-1 berabere bitti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular arasında kavga çıktı.

Adana derbisinde Hakem Özür Yankaya’ın maçın bitiş düdüğü çalmasının ardından ortalık karıştı. Adanaspor oyuncusu Veli Kızılkaya’nın hareketleri sonrasında tribünden sahaya adeta yabancı madde yağdı. Daha sonra Adana Demirsporlu futbolcular ve Adanasporlu futbolcular arasında kavga çıktı.

Her iki takımın çalışanları futbolcularını sakinleştirmek güçlük yaşarken, Çevik Kuvvet’in sahaya girmesiyle kavga son buldu. Adanasporlu futbolcular Çevik Kuvvet'in yardımıyla soyunma odasına gitti.

25 Kasım 2018 Adana derbisi berabere bitti! Yılmaz Vural`ın hareketi maça damga vurdu... Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor, ev sahibi olduğu derbide Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maça Yılmaz Vural'ın ilginç hareketi damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:38 | 25 Kasım 2018
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