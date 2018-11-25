Adana derbisi berabere bitti! Yılmaz Vural’ın hareketi maça damga vurdu…

1. Lig’de 13. hafta derbisinde Adana Demirspor ile Adana 1-1 berabere kaldı. 15.dakikada Kosecki’nin golüyle 1-0 eve giden ev sahibine, Adanaspor 85’te Ahmet Dereli ile karşılık verdi. Mücadeleye Yılmaz Vural damga vurdu… Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Adanaspor ile oynanan derbi karşılaşmasında takımının 1-0 öne geçtiği golü kaydeden Kosecki’yi oyundan çıkarken omuzunda taşıdı.

5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda büyük çekişmenin yaşandığı karşılaşmada Yılmaz Vural, maçın ilk yarısında takımının tek golünü kaydeden Kosecki’yi ikinci yarıda oyundan aldı. Yerini Kage’ye bırakan Kosecki’yi omzuna alan Yılmaz Vural, oyuncusunu kulübeye kadar taşıdı. Mavi lacivertli taraflarlar Vural’ın bu hareketini alkışlarla karşıladı.

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Abdullah Bora Özkara

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mitrovic, Orhan Taşdelen, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Kosecki (Dk. 74 Kage), Berk Yıldız, Traore, Galip Güzel, Orkan Çınar, Pote

Adanaspor: Karacic, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Berkan Yıldırım, Kenan Karışık (Dk. 45 Abdulkadir Özdemir), Gökhan Sazdağı (Dk. 64 Ahmet Dereli), Hakan Barış (Dk. 90 3 Renan Diniz), Kone, Feczesin, Bumba

Goller: Dk. 15 Kosecki (Adana Demirspor), Dk. 85 Ahmet Dereli (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Kosecki, Dk 35 Pote, Dk. 37 Tayyib Talha Sanuç, Dk. 73 Kurtuluş Yurt (Adana Demirspor), Dk. 90 1 Hakan Barış, Dk. 90 2 Kone, Dk. 90 4 Feczesin (Adanaspor)