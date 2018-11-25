3 bin 16 gün sonra… Trabzonspor’un Fenerbahçe galibiyeti özlemi bitti

Fenerbahçe’yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2’lik sonuçla mağlup ettikten sonra 17’si Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçın 10’unu kaybeden 8’inde berabere kalan bordo-mavililer, bu kez kazanarak kötü gidişatına “dur” dedi.

Son Fenerbahçe galibiyetinde teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Ünal Karaman, bu kez Trabzonspor'un başında teknik adam olarak galibiyet mutluluğu yaşadı. Fenerbahçe’yi 23 Ağustos 2010’da mağlup eden Karadeniz ekibi, 3 bin 16 gün sonra galibiyet elde etti.

Rıdvan Dilmen: `Bu arkadaş futbolu bilmiyor!` Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Koeman için, ''Hiçbir lisanslı teknik direktör, bir futbol takımına bundan büyük kötülük yapamaz. Futbolla falan alakası yok bu arkadaşın'' dedi. İlgili Haberi Oku

Son 4 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak ligdeki kötü gidişatını da sonlandırdı. Trabzonspor, bu galibiyetle ligde puanını 19’a yükseltirken, Fenerbahçe, 13 puanda kaldı.

Koeman ile ilk yenilgi

Sezona başladığı teknik direktör Phillip Cocu’nun gönderilmesinin ardından Erwin Koeman ile çıkış yakalayan Fenerbahçe, yeni teknik sorumlusuyla ilk yenilgisini aldı.

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından mücadelede Kasımpaşa, konuğu Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa puanını 25 yaparken konuk ekip 21 puanda kaldı. Maça iki golle damga vuran ve maskeli sevinç yaşayan Diagne, ligdeki gol sayısını 14'e çıkardı. Diagne'nin gol sevinci sosyal medyaya da damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Sarı-lacivertli takım, Koeman ile biri UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 resmi maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken bu kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Onazi cezalı duruma düştü

Trabzonspor’da sarı kart gören Onazi cezalı konuma düştü. Bordo-mavili takımda 4. sıra kartını gören Nijeryalı oyuncu, gelecek hafta Kayserispor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bitiş düdüğün ardından bordo-mavili futbolcular, kenetlendi. Tüm takım oyuncuları tribünleri dolaşarak taraftarlarla galibiyeti kutladı.