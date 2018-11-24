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TFF’den, Galatasaray-Konyaspor maçındaki penaltıyla ilgili flaş hamle
Galatasaray

TFF’den, Galatasaray-Konyaspor maçındaki penaltıyla ilgili flaş hamle

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçtiği öğrenildi. Yapılacak incelemenin ardından hatası olanlarla yolların ayrılacağı belirtildi.

24 Kasım 2018 15:38

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltıya ve bu pozisyonun ardından yaşananlara duyarsız kalmayarak el koydu.

Demirören Haber Ajansı’nın haberine göre; konuk takıma 1 puanı getiren 87. dakikadaki penaltı pozisyonunu inceleyecek olan TFF Yönetimi, salı günü yapacağı toplantıda, orta hakem Hüseyin Göçek ile Video Asistan Hakem (VAR) Halis Özkahya arasındaki konuşmaları dinleyecek. Federasyonun yapılan inceleme sonrası hatalı bulduğu kişi ya da kişilerle yolları ayıracak.

Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının 87. dakikasındaki penaltı pozisyonu sarı-kırmızılılarda büyük infiale neden olurken, Türkiye Futbol Federasyonu da bu duruma duyarsız kalmadı. Başkan Yıldırım Demirören ile yönetimi bu konuyla ilgili salı günü bir araya gelme kararı aldı.

Toplanmak için 13. hafta karşılaşmalarının bitmesini bekleyecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, ilk olarak karşılaşmayı izleyecek ve tartışmalı pozisyonları değerlendirecek. Maçın orta hakemi Hüseyin Göçek ile Video Asistan Hakem (VAR) olarak görev alan Halis Özkahya’nın performanslarını değerlendirecek olan TFF Yönetimi, VAR ile hakem arasında yaşanan konuşmaları da dinleyecek.

Konuyla ilgili Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu’nun da görüşüne başvuracak olan yönetim, iki hakem hakkında değerlendirmede bulunacak. Yapılan hatalar konusunda taviz vermeme düşüncesinde olan Futbol Federasyonu, kim hatalıysa yolları ayıracak. Eğer iki hakemde de yanlış bulunursa, ikisinin de hakemlikleri sona erecek.

Bu konuda son derece kararlı olduğu belirtilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, alınacak radikal kararla diğer hakemlere de gözdağı vermiş olacak.

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Son güncelleme 15:40 | 24 Kasım 2018
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