TFF tarihi bir karara imza atacak mı? VAR konuşmaları yayınlanacak mı?

Hüseyin Göçek’in son dakikalara doğru verdiği penaltı kararına Galatasaray cephesinden büyük tepki gösterilirken, VAR ile ilgili ilginç bir talep geldi.

ALBAYRAK RESMEN İSTEDİ: ”NE KONUŞTULAR?”

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, maç sonunda ”Burada bir cihaz konmuş, ismi de VAR. VAR ile hoca ne konuştu? Bunu açıklamasını istiyoruz, bu bizim hakkımız” ifadeleriyle, Hüseyin Göçek’in penaltı sonrasında VAR odasıyla ne konuştuğunu öğrenmek istediklerini dile getirmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu şu ana kadar ligde oynanan hiçbir maçın VAR detaylarını açıklamazken, spor yazarları ve yorumcularının hemen hemen hepsinin penaltı olmadığı yönünde birleştiği pozisyon sonrasında farklı bir karar alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyor.

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DAHA ÖNCE NEREDE VAR KONUŞMALARI AÇIKLANMIŞTI?

Türkiye’de özellikle hakemlerin pozisyonları izlememeleri nedeniyle eleştirildikleri VAR konusunda Hollanda Futbol Federasyonu önemli bir adım atmıştı.

Hollanda Futbol Federasyonu, ülkenin en önemli derbilerinden olan Ajax – Feyenoord maçındaki VAR konuşmalarını yayınlamıştı. İşte hakem Björn Kuipers, yan hakem ve VAR hakemi Danny Makkelie arasındaki o konuşma…

Yan hakem (0:22): Sarı kart.

VAR Danny Makkelie: Yavaş, yavaş

Yan hakem: Emin değilim, sarı kesin ama belki kırmızı da olabilir.

Björn Kuipers: Tamam.

AVAR: Sarı kart gösterdi Danny.

Björn Kuipers: Bir kontrol edeceğiz, benim de şüphelerim var.

VAR Danny Makkelie: Kırmızı kart, ben Danny, Björn…

Björn Kuipers: Evet, evet.

VAR Danny Makkelie (0:35): Kırmızı kart.

Björn Kuipers: Bakmama gerek var mı?

VAR Danny Makkelie (0:45): Evet sen de bakmalısın. Önce temas anını göstereceğiz. Sonra hızlı oynatacağız.

Björn Kuipers: Nerede temas?

VAR Danny Makkelie (0:55): Tam şu an. Bacağının üstünden aşağıya kadar…

Yan hakem Daley Blind yaklaşmaya başlayınca: ”Daley, Daley, Daley. Uzakta kal…”

VAR Danny Makkelie (1:05): Bir kez de hızlı oynayacağım.

Björn Kuipers: Teşekkürler, gerek yok gördüm.

VAR Danny Makkelie: Tamam.