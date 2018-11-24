Son dakika… TFF’de şok istifa! Ali Dürüst görevlerini bıraktı…

Uzun yıllar Galatasaray’da yöneticilik yapan ve bir süredir Türkiye Futbol Federasyonu’nda Başkan Vekili olarak görev yapan Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Ali Dürüst, yaptığı açıklamada, TFF’deki görevlerinden istifa ettiğini belirtirken, gerekçesiyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Son dönemde sarı kırmızılı camia ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki gerilimler nedeniyle taraftarlar Ali Dürüst’ü istifa etmeye çağırıyordu.

Galatasaray’ın Süper Lig’in 13. haftasında oynadığı ve 1-1 sona eren Atiker Konyaspor karşılaşmasındaki tartışmalı penaltı kararının ardından bu çağrılar daha da artmıştı.

Öte yandan sarı kırmızılı ekip TFF’den, ‘VAR’ odası ile hakem Hüseyin Göçek arasında geçen konuşmaları talep etmişti.

TFF tarihi bir karara imza atacak mı? VAR konuşmaları yayınlanacak mı? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, yeni bir tartışma konusu gündeme geldi. Albayrak'ın VAR odasıyla hakem Hüseyin Göçek arasında geçen konuşmanın detaylarını istemesinin ardından gözler TFF'ye çevrildi. İlgili Haberi Oku