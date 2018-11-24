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SON DAKİKA Galatasaray’dan flaş karar!
Galatasaray

SON DAKİKA Galatasaray’dan flaş karar!

Galatasaray Kulübü, yarın olağanüstü toplantı kararı aldı.

24 Kasım 2018 00:47

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray’ın Atiker Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-kırmızılı takım olağanüstü toplantı kararı aldı. Olağanüstü toplantı kararı, Galatasaray’ın resmi ineternet sitesinden duyuruldu.

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‘Önemli Bilgilendirme’ başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 24 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te olağanüstü toplanacaktır.

Toplantının ardından Başkanımız Mustafa Cengiz GSTV'den canlı yayınla açıklama yapacaktır.”

Son güncelleme 00:47 | 24 Kasım 2018
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