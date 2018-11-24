SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… İşte AKP’nin belediye başkan adayları
Son dakika… Galatasaray’da kritik toplantı başladı! Açıklama…
Galatasaray

Son dakika… Galatasaray’da kritik toplantı başladı! Açıklama…

Galatasaray yönetimin bugün yapacağı kritik toplantı saat 14:00'da başladı. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in GS TV'de yapacağı açıklama bekleniyor...

24 Kasım 2018 14:18

Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından bugün acil toplantı kararı alan Galatasaray yönetimi kısa süre içinde açıklama yapacak.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçın son anlarında verilen tartışmalı penaltı kararı sonrasında isyan eden sarı kırmızılı camianın Türkiye Futbol Federasyonu’nu hedef alması bekleniyor.

Öte yandan toplantının başlamasından kısa süre önce TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

24 Kasım 2018 TFF tarihi bir karara imza atacak mı? VAR konuşmaları yayınlanacak mı? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, yeni bir tartışma konusu gündeme geldi. Albayrak'ın VAR odasıyla hakem Hüseyin Göçek arasında geçen konuşmanın detaylarını istemesinin ardından gözler TFF'ye çevrildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:27 | 24 Kasım 2018
galatasaray
GÜNÜN MAÇLARI
BB Erzurumspor
Bugün - 12:30
1
-
0
Antalyaspor
Alanyaspor
Bugün - 15:00
0
-
0
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

MKE Ankaragücü
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.11.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş