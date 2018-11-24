Son dakika… Galatasaray’da kritik toplantı başladı! Açıklama…

Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından bugün acil toplantı kararı alan Galatasaray yönetimi kısa süre içinde açıklama yapacak.
Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçın son anlarında verilen tartışmalı penaltı kararı sonrasında isyan eden sarı kırmızılı camianın Türkiye Futbol Federasyonu’nu hedef alması bekleniyor.
Öte yandan toplantının başlamasından kısa süre önce TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.