Son dakika… Beşiktaş’ta Ankaragücü maçı öncesi sakatlık şoku!

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş’ta zorlu maç öncesi şok bir sakatlık yaşandı.

Ankaragücü maçına birçok eksik isimler çıkan Beşiktaş’ta, Şenol Güneş’în Pepe ve Roco’nun sakatlığı nedeniyle stoper olarak görev verdiği Medel, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı.

Takım dizilişinde değişiklik yapmak zorunda kalan Şenol Güneş, Medel’in yerine Gökhan Gönül’ü 11’e dahil etti.

Ankaragücü karşısında sağ bekte Necip’e şans veren Şenol Güneş, son dakikada gelen sakatlık haberi nedeniyle Necip’i savunmanın ortasına aldı.

Şenol Güneş, sakatlanan Medel’in yerine ise sağ beki Gökhan Gönül’e emanet etti.

Gökhan Gönül de karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanınca yerini Fatih Aksoy’a bıraktı.

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