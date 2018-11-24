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Son dakika… Beşiktaş’ta Ankaragücü maçı öncesi sakatlık şoku!
Beşiktaş

Son dakika… Beşiktaş’ta Ankaragücü maçı öncesi sakatlık şoku!

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekipte şok bir sakatlık yaşandı. Şenol Güneş, Beşiktaş 11'inde değişikliğe gitti. Sakatlanan Medel'in yerine maça 11'de başlayan Gökhan Gönül de 40. dakikada oyuna devam edemedi ve yerini Fatih Aksoy'a bıraktı.

24 Kasım 2018 18:35

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş’ta zorlu maç öncesi şok bir sakatlık yaşandı.

Ankaragücü maçına birçok eksik isimler çıkan Beşiktaş’ta, Şenol Güneş’în Pepe ve Roco’nun sakatlığı nedeniyle stoper olarak görev verdiği Medel, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı.

Takım dizilişinde değişiklik yapmak zorunda kalan Şenol Güneş, Medel’in yerine Gökhan Gönül’ü 11’e dahil etti.

Ankaragücü karşısında sağ bekte Necip’e şans veren Şenol Güneş, son dakikada gelen sakatlık haberi nedeniyle Necip’i savunmanın ortasına aldı.

Şenol Güneş, sakatlanan Medel’in yerine ise sağ beki Gökhan Gönül’e emanet etti.

Gökhan Gönül de karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanınca yerini Fatih Aksoy’a bıraktı.

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Son güncelleme 19:51 | 24 Kasım 2018
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