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Şok yenilgi sonrasında Ertuğrul Sağlam’dan istifa sinyali!
Kayserispor

Şok yenilgi sonrasında Ertuğrul Sağlam’dan istifa sinyali!

Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 5-0 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa sinyali verdi. Maçtan sonra konuşan Sağlam, "Başkanımızla durum değerlendirmesi yapacağız" dedi.

24 Kasım 2018 18:57

Süper Lig ekibi Kayserispor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam deplasmanda aldıkları 5-0’lık Aytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçtan sonra istifa sinyali veren Sağlam şu ifadeleri kullandı;

“Gelinen nokta itibariyle sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemi atlatmamız lazım. Bu maçı da fırsat olarak değerlendirmek istedik ama sonuç itibariyle ağır bir sonu oldu bizim için.”

“Maçı değerlendirmek çok gereksiz olur şu aşamada. Kayserispor camiası içinde bulunduğu sıkıntılı ortamı atlatacak güçte ve tecrübede. Bu işin baş sorumlulularından birisi olarak biz de sayın başkanımız da durum değerlendirmesi yapacağız. Kayserispor’un menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yapılacaktır.”

“Bazen yukarı sıçramak için aşağıya inmek, eğilmek gerekiyor. Biz bunu yaşadık. Kayserispor camiasıyla, taraftarıyla, şehirde oluşturmuş olduğu havayla bu sıkıntıları aşacaktır.”

24 Kasım 2018 MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 5-0 Kayserispor | Süper Lig 13. hafta Spor Toto Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Kayserispor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde 5-0 galip geldi ve 5 haftadır süren galibiyet ve gol orucunu da sona erdirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:55 | 24 Kasım 2018
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