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Serdar Aziz’in eşinden penaltı tepkisi! ‘Katlettiler yazık!’
Galatasaray

Serdar Aziz’in eşinden penaltı tepkisi! ‘Katlettiler yazık!’

Galatasaray Konyaspor maçında yaşanan ve çok tartışılan penaltı pozisyonunun kahramanlarından biri olan Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'den sert bir paylaşım geldi.

24 Kasım 2018 09:59

Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Serdar Aziz cephesinden penaltı için tepki geldi.

Galatasaray’ın savunma oyuncusu Serdar Aziz’in müdahalesi sonrası Konyaspor’un penaltı kazanmasını  eleştiren milli oyuncunun eşi Tuğçe Aziz, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Pozisyonun videosunu paylaşan Tuğçe Aziz, “Bu görüntüler VAR’da da var” ifadelerini kullandı.

Tuğçe Aziz diğer paylaşımında ise “Bugün yaşanılan haksızlığa sessiz kalamayacağım. Bu haksızlığı tüm Galatasaray ilesine ve takımın emeklerine karşı yapılmış olarak görmekteyim. VAR sistemi kurulduğundan bu yana zannediyorum ki dünyadaki en büyük fiyaskosu bugün gerçekleşti. Maçın en güzel hareketini katlettiler. YAZIK!” şeklinde sistem etti.

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Son güncelleme 09:59 | 24 Kasım 2018
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