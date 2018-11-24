River Plate Boca Juniors maçı öncesi olaylar çıktı! Futbolcular yaralandı

SKOR DIŞ HABERLER Libertadores Kupası’nın sahibini bulacağı River Plate-Boca Juniors derbisi öncesi meydana gelen olaylar, maçın ertelenme ihtimalini dahi gündeme getirdi. Boca Juniors’ın sahasında oynanan ve 2-2 berabere biten final maçının rövanşı öncesi Boca Juniors takım otobüse saldırıldı. River Plate taraftarları, dev derbi için stadyuma gelen Boca Juniros takımının otobüsüne taş attı. Camları kırılan otobüsteki Boca Juniors futbolcuları yaralandı. Boca Juniors futbolcularının polisin kullandığı biber gazından da etkilendikleri gözlendi.

River Plate Boca Juniors maçı öncesi büyük çılgınlık! İdmanı binlerce kişi izledi... Arjantin Ligi'nde ezeli rakibi River Plate ile Libertadores Kupası finalinde karşılaşacak Boca Juniors'un La Bombonera Stadı'ndaki son idmanını binlerce kişi izledi. İlgili Haberi Oku

Boca Juniors’tan Carlos Tevez'in yanı sıra, Abila, Cardona, Almendra ve Sebastian Villa soyunma odasında kustu. Otobüsün taşlandığı sırada vücuduna cam parçaları isabet eden Pablo Perez hastaneye kaldırıldı. Boca Juniors genel sekreteri Cristian Gribaudo, “Oynamak istemeyen bazı oyuncularımız var. Bu tamamen bir felaket oldu. Oyuncularımız yaralandı” dedi. Saldırının ardından Arjantin polisi ve River Plate taraftarları arasında da gerginlik yaşandı. Polisin sert müdahalesi nedeniyle birçok taraftar da yaralandı. Yaralılara tedavileri stadyum dışında bekleyen ambulanslarda yapıldı.

Yaşanan olayların ardından karşılaşmanın ertelenmesi gündeme geldi. Boca Juniors, takım otobüsüne yapılan saldırı nedeniyle River Plate ile oynanacak final rövanş maçının başka bir tarihe alınmasını talep etti. Boca Juniors ve River Plate yöneticileri ile uzun süre toplantı yapan yetkililer, maçın önce bir saat ertelenmesine karar verdi. Daha sonra maçın saatinde bir değişiklik daha yapan yetkililer, TSİ 23:00’da başlaması gereken dev derbinin saatini 01:15 olarak değiştirdi.