Rıdvan Dilmen Ankaragücü Beşiktaş maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluk şansını sürdürdü. Karşılaşmayı NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Beşiktaş’ın aldığı galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Ankaragücü deplasmanından şans verdiği genç oyuncular Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, Güven Yalçın’ın tek bir problemi olduğunu ifade etti.

Ankaragücü-Beşiktaş maçında tansiyon yükseldi! Ankaragücü-Beşiktaş maçının 4. dakikasında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle maçta kısa süreli duraklama yaşanırken Karius ve El Kabir arasında gerilim yaşandı. İlgili Haberi Oku

Ankaragücü maçında Beşiktaş adına iki sürpriz oyuncunun devreye girdiğini söyleyen Rıdvan Dilmen “Güven’in tek sorunu ‘aşırı güven’. Daha çok çaylak bir oyuncu. 2’de 2 yaptı. Dorukhan Toköz hiç görünmedi ama Atiba’yı çok rahatlattı. Ljajic de kilidi çözen isim oldu” şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş’ın aldığı galibiyet ile ilgili ise şu yorumu yaptı:

“Pepe ve Ryan Babel yok. Tolgay Arslan deseniz problemli. Üstüne bir de Gary Medel sakatlanıyor, onun yerine ilk 11’e alınan Gökhan Gönül de oyundan çıkıyor. Bu noktada Mustafa Pektemek ve Necip Uysal gibi iki önemli karakter ortaya çıktı Beşiktaş’ta… Bu iki oyuncunun iş ahlakı çok yüksek seviyede… Beşiktaş bu maça çıkarken Medipol Başakşehir’den 9, Galatasaray’dan 6 puan gerideydi. O yüzden bu mücadeleyi kesinlikle kazanmaları gerekiyordu ve kazandılar. Takım yarışın içinde olduğu zaman seyirciler de protestoyu bırakacaktır. Bu nedenle Beşiktaş’ın bu kadar eksikle bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması çok önemliydi.”