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NBA yıldızı 120 bin Euro’luk aracıyla kaza yaptı
NBA

NBA yıldızı 120 bin Euro’luk aracıyla kaza yaptı

Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, aracıyla Oakland'da karıştığı zincirleme kazayı yara almadan atlattı.

24 Kasım 2018 12:38

SKOR DIŞ HABERLER / NBA’de Golden State Warriors’ta mücadele eden yıldız basketbolcu Stephen Curry 3 aracın karıştığı zincirleme kazayı ucuz atlattı. Oakland’da California anayolu üzerinde lüks aracıyla seyir halinde olan Amerikalı yıldız zincirleme kazaya karıştı.

120 bin Euro’luk Porche marka aracıyla kaygan zeminde kontrolü sağlayamayan Curry duramayınca önündeki araca çarptı. Kazadan yara almadan çıkan yıldız basketbolcu olaya müdahale için gelen polis memurları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 29 yaşındaki basketbolcu, NBA’de bu sezon 26.3 sayı, 5.1 ribaud ve 6.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Son güncelleme 12:38 | 24 Kasım 2018
curry Golden State Warriors
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