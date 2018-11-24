NBA yıldızı 120 bin Euro’luk aracıyla kaza yaptı

SKOR DIŞ HABERLER / NBA’de Golden State Warriors’ta mücadele eden yıldız basketbolcu Stephen Curry 3 aracın karıştığı zincirleme kazayı ucuz atlattı. Oakland’da California anayolu üzerinde lüks aracıyla seyir halinde olan Amerikalı yıldız zincirleme kazaya karıştı.

120 bin Euro’luk Porche marka aracıyla kaygan zeminde kontrolü sağlayamayan Curry duramayınca önündeki araca çarptı. Kazadan yara almadan çıkan yıldız basketbolcu olaya müdahale için gelen polis memurları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 29 yaşındaki basketbolcu, NBA’de bu sezon 26.3 sayı, 5.1 ribaud ve 6.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.