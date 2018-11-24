Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Kulüpler ve federasyonla konuşup eylem planlarını hayata geçireceğiz’

24 Haziran seçimlerinin ardından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevinden ayrılarak Gençlik ve Spor Bakanı olan Kasapoğlu, TSYD yönetimine yeni projeleri ile ilgili bilgiler aktardı, İstanbul'a geldiğinde Levent'te bulunan TSYD Genel Merkezi'ni de ziyarete geleceğinin sözünü verdi.

Kasapoğlu, TSYD Yönetim Kurulu üyesi, SÖZCÜ Spor Müdürü Bahadır Çokişler'e de gündemi değerlendirdi.

BAKAN, üç büyük kulübün yaşadığı maddi sıkıntılar ile ilgili soruya “Bugüne kadar çok fazla harcama yapmışlar. Elimizdeki fotoğraf bu. Yıllardır mali disiplini umursamadan öz gelirlerinin mislini harcadı kulüplerimiz. Çok büyük borçların altına girdikten sonra ekonomilerini düzeltmek için çabalıyorlar. Tüm kulüplerin yapısını düzenlemek için bazı çalışmalar yapacağız. Kulüp yöneticileri ve federasyon ile konuşup eylem planlarını hayata geçireceğiz. Radikal ve sürdürülebilir önlemler alınmalı. Hastalık kabullenilmezse doğru tedavi hayata geçemez” dedi

YÜZME EĞİTİMİ

Kasapoğlu, “Gençlik olmadan spor olmaz. Artık okullarda spor eğitimi vereceğiz. Öğrencilerimiz 6 saat eğitim alacak, bu çok önemli. Beden eğitimi öğretmenlerine destek vereceğiz. Onların bilgilerini güncelleyip motive edeceğiz. Türkiye'de sporu geliştirmek için birçok çalışmamız olacak. 81 ilde başlattığımız kampanya çok ilgi gördü. 100 günde 100 bin öğrenciye yüzme öğreteceğiz. Bu projeye çok önem veriyoruz. Spor ile milli eğitimi ayrı düşünemeyiz. Okullarda, mahallelerde kulüpler kurup, Spor Toto aracılığıyla destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

TEŞKİLATIN İÇİNDEN

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan isimlerin neredeyse tamamı ‘spor teşkilatı' dışındandı. Toplam 31 bakan içinde spora yakın ilk kişi, Yücel Seçkiner'di. Teşkilatın içinden gelip bakanlık koltuğuna oturan bir diğer isim de Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan 57. hükümette sporu yöneten Fikret Ünlü idi. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Seçkiner ve Ünlü'den sonra sporun içinden gelip sporun başına gelen üçüncü isim. Spor Toto Başkanı iken tesislere yaptığı yatırımlar ve kulüplere verdiği destekle tanınıyor.