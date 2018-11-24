Mehmet Ekici: 2 yıldır bu maçı bekliyorum

Trabzonspor'un 6 ay kadro dışı bıraktığı ancak futbol hayatını bitirmek pahasına Fenerbahçe’ye gelmekten vazgeçmeyen Mehmet, Trabzon'da Koeman’dan forma bekliyor…

Sakatlığını tamamen atlatan Ekici, yakın çevresine “Trabzonspor'da son zamanlarda yaşadığım sıkıntıları unutamam. Buraya gelmemem için her şeyi yaptılar. Ama ben futbol hayatımı bitirmeyi bile göze alarak Fenerbahçe'ye geldim. Taraftar beni bağrına bastı. Trabzon'da 6 ay kadro dışı kaldığım için çok sakatlık yaşadım. Fenrbahçe taraftarına borcumu biraz da olsa Trabzonspor karşısında ödemek istiyorum” dediği öğrenildi.

Koeman'la bir görüşme yaptığı öğrenilen Ekici'nin Hollandalıya, “Tamamen hazırım. Bu maçı 2 yıldır bekliyorum. Bana forma şansı verin. Sizi mahcup etmeyeceğim” dediği öğrenildi.

İlk 11 kararını vermeyen Koeman’ın, sahaya tek santrforlu düzenle çıkması durumunda Mehmet Ekici'yi santrfor arkası oynatabileceği belirtildi. Ekici'nin çalışma azminden memnun kalan ve oynama isteğini anlayışla karşılayan Koeman, tecrübeli oyuncuyu en kötü ihtimal ikinci yarı sahaya sürmeyi planlıyor.