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Manchester City farklı kazandı
İngiltere Premier Lig

Manchester City farklı kazandı

Premier Lig lideri Manchester City, deplasmanda West Ham'ı 4-0 mağlup etti. Deplasmanda Watford'u 3-0 yenen Liverpool, zirve yarışını sürdürdü.

24 Kasım 2018 21:31

İngiltere Premier Lig’in 13. haftasında oynanan maçta Manchester City, deplasmanda West Ham’ı 4-0 mağlup etti. Başkent Londra’daki Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta Manchester City’ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada David Silva, 19. dakikada Raheem Sterling ile 34 ve 90+3. dakikalarda Leroy Sane attı. Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 69 dakika sahada kaldı.

Liderin en yakın takipçisi Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Watford’u 67. dakikada Muhammed Salah, 76. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 89. dakikada Roberto Firmino’nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Liverpool’da Henderson 82. dakikada kırmızı kart gördü. Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, sahasında başkent temsilcisi Crystal Palace ile golsüz berabere kaldı.

Milli futbolcu Cenk Tosun’un 77. dakikada oyuna girdiği maçta Everton, sahasında ağırladığı Cardiff City’yi Gylfi Sigurdsson’un golüyle 1-0 yenerek haftayı galibiyetle kapadı.

Son güncelleme 21:31 | 24 Kasım 2018
Manchester City premier lig
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