İlk 11’de Dorukhan sürprizi! Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de heyecan Kayseri’de oynanacak Ankaragücü Beşiktaş maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. Sezona şampiyonluk iddiası ile başlayan fakat son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle ağır yara alan Beşiktaş Ankaragücü karşısında 3 puanı hanesine yazdırarak tekrar çıkışa geçmek istiyor. Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde sürpriz sonuçlara imza atan Ankaragücü ise Beşiktaş’ı eli boş göndermek istiyor. Taraftarlar sonucunu merakla beklediği karşılaşma için “Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” sorusuna yanıt arıyor. İşte, BJK Ankaragücü maçı detayları…

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ İLK 11

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Djedje, Fath, Kenan, Bifouma, Kubilay, El Kabir

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Medel, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajc, Mustafa, Quaresma, Güven

DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısında deplasmandaki kötü performansına da son vermeye çalışacak. Bu sezon ligde dış sahada sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup edebilen siyah-beyazlı takım, sonraki 5 maçta rakiplerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş, söz konusu 5 karşılaşmada 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı, 3 puan toplayabildi. Deplasmandaki 6 maçta 7 gol atabilen siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 8 gol gördü.

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ANKARAGÜCÜ EVİNDE SADECE 1 MAÇ KAZABİLDİ

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile evinde oynadığı son 14 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi. Ligde rakibine Ankara’da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sonraki 12 maçtan 10’unu kazandı, 2’sinde ise berabere kaldı. MKE Ankaragücü, 2010-2011 sezonunda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada eski Beşiktaşlı Serdar Özkan’ın golüyle 1-0 galip gelerek, 3 puan özlemine son verdi. Taraflar arasında 2011-2012 sezonunda Ankara’da yapılan son lig maçı ise 0-0 sona erdi.