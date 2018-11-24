MAÇ SONUCU | İstanbulspor 2-0 Gençlerbirliği | Lidere çelme! İbrahim Yılmaz yıldızlaştı

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında İstanbulspor, sahasında lider Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 16 yapan İstanbulspor, maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği, 31 puanda kaldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Hakan Karabalcık
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Akaminko, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Cajic, Arif Morkaya (Dk. 43 Muhsin Yıldırım), Bauque, Barış Örücü (Dk. 63 Sammed), İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Murat Duruer), İbrahim Yılmaz
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Nadir Çiftçi), Claro, Arnason (Dk. 77 Deniz Yılmaz), Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Mert Nobre), Sessegnon, Ahmet İlhan Özek, Jailton
Goller: Dk. 45+4 ve 79 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Sessegnon, Dk. 58 Claro, Dk. 87 Hakan Arıkan, Dk. 89 Alper Uludağ, Selçuk Şahin ve Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği), Dk. 65 Muhsin Yıldırım, Dk. 70 İbrahim Halil Çolak, Dk. 87 Sammed (İstanbulspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
33′ Sol taraftan Tuncer'in ortasında ön direkte İbrahim Halil Çolak'ın dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan'da kaldı.
GOL! 45+4′ Sol taraftan Halil Çolak'ın ortasında ön direkte İbrahim Yılmaz'ın dokunuşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak ağlara gitti. 1-0
49′ Sol taraftan Alper'in ortasında Nadir'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
51′ Sağ taraftan Ahmet İlhan'ın yaptığı ortada kale önünde Selçuk Şahin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
59′ Ceza sahası dışı sağ çaprazından Bouque'nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
GOL! 79′ Sol kanatta topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Hakan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
83′ Sağ taraftan Ahmet İlhan'ın ortasında kale önünde Nobre'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı.