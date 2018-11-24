MAÇ SONUCU | Eskişehirspor 2-2 Ümraniyespor | Gol düellosunda galip çıkmadı

Spor Toto 1’inci Lig’de Eskişehirspor sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.
STAT: Eskişehir Yeni
HAKEMLER: Caner Ak, Deniz Turgut, Furkan Ürün
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem, Tolga (Dk. 71 Talha), Semih Güler, Cemali, Furgan Polat (Dk. 79 İsmail), Mevlüt, Mehmet Özcan, Alperen, Fıratcan (Dk. 85 Bedirhan), Mehmet Feyzi, İbrahim Halil Öner
ÜMRANİYESPOR: Burak, Appindangoye, Merthan, Mücahit, Alaaddin, Madinda, Serkan, Emircan (Dk. 84 Dialiba), Recep (Dk. 46 Bahadır), Vasilogiannis (Dk. 74 Atabey), Leandrinho
GOLLER: Dk. 35 Mehmet Feyzi, Dk. 38 Alperen (Eskişehirspor) – Dk. 24 Leandrinho, Dk. 49 Madinda (Ümraniyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 76 Mevlüt (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Mevlüt, Fıratcan (Eskişehirspor) – Menthan, Serkan, Bahadır (Ümraniyespor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
20′ Sağ kanatta topla buluşan Fıratcan'ın ceza sahasına yaptığı yerden orta sonucu topla buluşan Halil'in şutu, son anda savunmaya çarparak dışarı çıktı.
GOL! 24′ Defansın yaptığı hata sonucunda topu kazanan Dos Martires, Ümraniyespor'u 1-0 öne geçiren golü attı.
31′ Ümreniyespor'un kullandığı korner sonucu Ondele Appindangovye'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.
GOL! 35′ Mevlüt'ün uzun pası sonucu topla buluşan Feyzi Yıldırım, karşı karşıya kaldığı kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruş ile maçı 1-1'e getiren golü attı.
GOL! 39′ Fıratcan'ın sağ çaprazdan çektiği şut sonucu kaleciden dönen topu tamamlayan Alperen Kocabaş, Eskişehirspor'u 2-1 öne geçirdi.
GOL! 50′ Clement Madinda ceza sahası dışından çektiği sert şut ile takımını beraberliğe taşıyan golü attı ve durumu 2-2'ye getirdi.
53′ Ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Fıratcan Üzüm'in çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.
76′ Eskişehirspor savunmacısı Mevlüt Çelik, kontraya çıkan Ümraniyesporlu oyuncuya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.