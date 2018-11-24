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MAÇ SONUCU | Eskişehirspor 2-2 Ümraniyespor | Gol düellosunda galip çıkmadı
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Eskişehirspor 2-2 Ümraniyespor | Gol düellosunda galip çıkmadı

Sahasında Ümraniyespor'u konuk eden Eskişehirspor, iki kez öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu. Eskişehirspor, Mevlüt'ün kırmızı kart gördüğü karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

24 Kasım 2018 20:14

Spor Toto 1’inci Lig’de Eskişehirspor sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.

STAT: Eskişehir Yeni

HAKEMLER: Caner Ak, Deniz Turgut, Furkan Ürün

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem, Tolga (Dk. 71 Talha), Semih Güler, Cemali, Furgan Polat (Dk. 79 İsmail), Mevlüt, Mehmet Özcan, Alperen, Fıratcan (Dk. 85 Bedirhan), Mehmet Feyzi, İbrahim Halil Öner

ÜMRANİYESPOR: Burak, Appindangoye, Merthan, Mücahit, Alaaddin, Madinda, Serkan, Emircan (Dk. 84 Dialiba), Recep (Dk. 46 Bahadır), Vasilogiannis (Dk. 74 Atabey), Leandrinho

GOLLER: Dk. 35 Mehmet Feyzi, Dk. 38 Alperen (Eskişehirspor) – Dk. 24 Leandrinho, Dk. 49 Madinda (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Mevlüt (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Mevlüt, Fıratcan (Eskişehirspor) – Menthan, Serkan, Bahadır (Ümraniyespor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

20′ Sağ kanatta topla buluşan Fıratcan'ın ceza sahasına yaptığı yerden orta sonucu topla buluşan Halil'in şutu, son anda savunmaya çarparak dışarı çıktı.

GOL! 24′ Defansın yaptığı hata sonucunda topu kazanan Dos Martires, Ümraniyespor'u 1-0 öne geçiren golü attı.

31′ Ümreniyespor'un kullandığı korner sonucu Ondele Appindangovye'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

GOL! 35′ Mevlüt'ün uzun pası sonucu topla buluşan Feyzi Yıldırım, karşı karşıya kaldığı kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruş ile maçı 1-1'e getiren golü attı.

GOL! 39′ Fıratcan'ın sağ çaprazdan çektiği şut sonucu kaleciden dönen topu tamamlayan Alperen Kocabaş, Eskişehirspor'u 2-1 öne geçirdi.

GOL! 50′ Clement Madinda ceza sahası dışından çektiği sert şut ile takımını beraberliğe taşıyan golü attı ve durumu 2-2'ye getirdi.

53′ Ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Fıratcan Üzüm'in çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.

76′ Eskişehirspor savunmacısı Mevlüt Çelik, kontraya çıkan Ümraniyesporlu oyuncuya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Son güncelleme 20:15 | 24 Kasım 2018
eskişehirspor Spor Toto 1. Lig Ümraniyespor
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