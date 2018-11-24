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MAÇ SONUCU | Eibar 3-0 Real Madrid | La Liga 13. hafta
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Eibar 3-0 Real Madrid | La Liga 13. hafta

İspanya La Liga 13. hafta karşılaşmasında Eibar'a konuk olan Real Madrid, deplasmandan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

24 Kasım 2018 16:53

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 13. hafta mücadelesinde Eibar’a konuk olan Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçı 3-0’lık yenilgiyle tamamladı.

Maçın 18. dakikasında Gonzalo Escalante’nin golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi Eibar, ilk yarıyı bu skorla önde bitirdi.

İkinci yarının 52. dakikasında Sergi Enrich’in golüyle farkı ikiye çıkartan eibar, 57. dakikada Kike’nin golüyle durumu 3-0’a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi. Bu sonucun ardından Real Madrid 20 puanda kalırken Eibar puanını 18 yaptı.

Eibar gelecek hafta deplasmanda Rayo Vallecano’ya konuk olurken Real Madrid sahasında Valencia’yı ağırlayacak.

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Son güncelleme 16:53 | 24 Kasım 2018
Eibar Real Madrid
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