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MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor Antalyaspor 1-0
BB Erzurumspor

MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor Antalyaspor 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. 76.dakikada Diego'nun kendi kalesine attığı golle kazanan Erzurum puanını 14'e çıkardı.

24 Kasım 2018 15:27

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda Antalyaspor’u ağırlayan Erzurumspor sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı. Seyircisi önünde etkili bir oyun ortaya koyan mavi beyazlılarda 76.dakikada Özer Hurmacı’nın kullandığı serbest vuruşta Diego’nun ters vuruşu ağlara gitti.

2 topu direkten dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3 puanı tek golle aldı ve ligde puanını 14’e çıkararak 11.sıraya yükseldi. BB Erzurumspor ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Akhisar’a 2-1 kaybeden Antalyaspor bu hafta da yine deplasmandan eli boş döndü ve 20 puanla 5.sırada kaldı.

Son güncelleme 15:28 | 24 Kasım 2018
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