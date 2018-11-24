MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor Antalyaspor 1-0

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda Antalyaspor’u ağırlayan Erzurumspor sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı. Seyircisi önünde etkili bir oyun ortaya koyan mavi beyazlılarda 76.dakikada Özer Hurmacı’nın kullandığı serbest vuruşta Diego’nun ters vuruşu ağlara gitti.

2 topu direkten dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3 puanı tek golle aldı ve ligde puanını 14’e çıkararak 11.sıraya yükseldi. BB Erzurumspor ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Akhisar’a 2-1 kaybeden Antalyaspor bu hafta da yine deplasmandan eli boş döndü ve 20 puanla 5.sırada kaldı.