MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 5-0 Kayserispor | Süper Lig 13. hafta

Spor Toto Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor, taraftarı önünde 5-0 galip geldi ve 5 haftadır süren mağlubiyet serisine son vermeyi başardı.

Maçın 21. dakikasında Papiss Cisse ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Alanyaspor’da Senegalli yıldızı bir golü de VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Ancak ilk yarının son anlarında bir penaltı daha kazanan Alanyaspor Djalma Campos ile soyunma odasına 1-0 üstün girdi. İkinci yarıda 59. dakikada Efecan Karaca ile skoru 2-0’a getiren Alanyaspor, dağılan Kayserispor karşısında adeta gol yağdırdı.

İlk yarıda gol yollarında şanssız olan Cisse 73. ve 79. dakikalarda attığı gollerle durumu 4-0’a getirirken gol perdesini 81. dakikada Junior Fernandes kapattı ve Alanyaspor karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Ligde oynadığı son 5 maçını kaybeden ve gol dahi atamayan Alanyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde rahat bir nefes almayı başardı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 15 yaparken Kayserispor 12 puanda kaldı.

Alanyaspor gelecek hafta deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk olurken Kayserispor sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Ceyhun Gülselam, Maniatis (Dk. 74 Villafanez), Efecan Karaca (Dk. 77 Junior Fernandes), Djalma Campos, Cisse (Dk. 82 Bobo)

Kayserispor: Lung, Levent Gülen (Dk. 80 Adem Doğan), Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Varela, Şamil Çinaz, Mensah (Dk. 74 Kazım Çelik), Bilal Başacıkoğlu (Dk. 61 Mert Özyıldırım), Chery, Umut Bulut

Goller: Dk. 45+2 Djalma Campos (Penaltıdan), Dk. 59 Efecan Karaca, Dk. 73 ve 79 Cisse, Dk. 81 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Atila Turan, Dk. 45+2 Sapunaru, Dk. 58 Kucher, Dk. 64 Mert Özyıldırım, Dk. 83 Varela (Kayserispor), Dk. 53 Baiano, Dk. 66 Sackey, Dk. 68 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)